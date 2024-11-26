السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قد حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر، بما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقاً للمعايير الدولية.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وقد أكد الرئيس اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنوياً، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال الرياضة.