مدرب بلاك بولز: الزمالك فريق قوي ولديه تاريخ كبير

كشف كوتشيديو، المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك في الجولة الأولى في الكونفدرالية، عن صعوبة المباراة وذلك بسبب قوة الفريق الأبيض.

وقال كوتشيديو، إن لدينا مباراة قوية أمام الزمالك وهو منافس لديه تاريخ كبير وحامل لقب الكونفدرالية، وسنحترم المنافس ونعمل على تطبيق أفكارنا.

وأضاف، نحن نخوض بطولة مختلفة عن المنافسة المحلية، ولدي العديد من اللاعبين الذين يخوضون أول مباراة قارية في مسيرتهم وهدفنا ترك بصمة تعبر عن تطور الكرة في موزمبيق.

وعبر عن احترامه للزمالك، قائلًا: تابعت مباراة الزمالك أمام المصري، ونحترم جميع المنافسين، وجاهزون لخوض أي مباراة، وجميع المباريات في هذا المستوى تعتبر بمثابة المعارك.

واختتم حديثه عن المباراة قائلًا: إقامة المباراة بدون جمهور أمر جيد لفريقي، والمباراة ستقام في ظروف جيدة بالنسبة لنا وأرى أنها ستكون مواتية للفريق في ظل عدم وجود ضغوط جماهيرية.