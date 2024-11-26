حسام عبد المجيد: "مش قلقانين من بلاك بولز ولكن القلق من مستوانا"

أكد حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزية فريقه لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في اللقاء وينبغي أن نطبق أفكار المدير الفني وأن نحقق الفوز كي تكون بدايتنا مثالية في البطولة".

وواصل حسام عبد المجيد قائلًا: "من الطبيعي أن يحقق فريق الزمالك البطولات، ودائما نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ونأمل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

حسام عبد المجيد: لا قلق من بلاك بولز ولكن القلق من مستوانا نحن

واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا: "لا قلق من الخصوم، والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا نحن، والمهم كيف نلعب وكيف نطبق فكر المدير الفني".

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.