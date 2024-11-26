جامعة مطروح تبحث استعدادات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والثمانين، اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

أحاط الدكتور مصطفى النجار، مجلس الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، مؤكدًا على التزام كليات الجامعة بالمواعيد المقررة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025.

وبحث المجلس استعدادات الكليات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعداد الجداول الامتحانية والتي تبدأ في 4 يناير 2025 وتنتهي في 21 يناير 2025، كما يعقد امتحان مادة قضايا مجتمعية يوم 2 يناير، مع التنبيه بعدم إجراء أي امتحانات يومي 6 و7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس؛ مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

واستعرض رئيس الجامعة مشاركات الكليات في فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مشيرًا إلى أن مبادرة بداية تعد أحد محاور المشروع القومي، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لـ2 من أعضاء هيئة التدريس للترقية لوظيفة أستاذ، ومنح اللقب العلمي لـ2 من أعضاء هيئة التدريس للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، ورفع الإنتاج العلمي لـ2 من أعضاء هيئة التدريس للترقية لوظيفة أستاذ مساعد.

مجلس جامعة مطروح يبحث استعدادات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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