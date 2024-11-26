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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط  بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14622 طن تشمل : 11147 طن يوريا و 2012 طن كلينكر و 1083 طن ملح معبأ و 380 طن بضائع متنوعة  .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21257 طن تشمل : 9274 طن قمح و 2948 طن حديد و 9035 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133510 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189623 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4273 حركة  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2423 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية،  و عدد 9 وحدات نهرية (بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 4572 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 4839 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2408 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4346 حركة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128346 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199530 طنًا  .

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