ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14622 طن تشمل : 11147 طن يوريا و 2012 طن كلينكر و 1083 طن ملح معبأ و 380 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21257 طن تشمل : 9274 طن قمح و 2948 طن حديد و 9035 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133510 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189623 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4273 حركة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2423 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، و عدد 9 وحدات نهرية (بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 4572 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 4839 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2408 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4346 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128346 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199530 طنًا .