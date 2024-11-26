جوميز: بلاك بولز فريق قوي ويمتلك لاعبين أصحاب سرعات

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة جدا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: سنواجه منافسا قويا من الناحية البدنية، ويمتلك لاعبين أصحاب سرعات في الأجنحة، كما أنه يمتلك مهاجم صاحب مهارات، ويجيدون استغلال الكرات الثابتة، وهو ما قد يسبب متاعب لفريقه.

وتابع المدير الفني، لا بد أن نقوم بدورنا من أجل تحقيق الفوز والظهور بأفضل مستوى، وحزين لعدم تواجد الجماهير في لقاء الغد، وسنلعب من أجلهم لتحقيق الفوز من أجل بداية قوية في البطولة.

وواصل جوميز، أنه لا بد من احترام جميع المنافسين، وأي فريقه أوجهه كأنني أواجه ريال مدريد أو برشلونة، أو بايرن ميونيخ، ومن الممكن أن أغير طريقة اللعب ولكن الأهم هو التركيز.

وأضاف المدير الفني، الفريق الأقل حظوظا قبل المباراة من الممكن أن يحقق مفاجأة إذا لم تحترمه بالشكل المناسب، ونحن نمثل أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولدينا تاريخ وعلينا أن نلعب بقوة وطاقة ولا بد من تحقيق الفوز بمجهودنا والتركيز في الملعب.

وفيما يخص طلبه التعاقد مع أوفي إيجاريا قال جوميز: "هو لاعب كبير وأغرب في ضمه منذ فترة، وأتمنى أن يكون معنا في يناير وأتوقع أن يحبه الجمهور إذا لعب مباريات مع الفريق".

وأضاف المدير الفني: "بلاك بولز منافس جيد ويستغل المساحات بشكل كبير، وعلينا التركيز في الملعب لحسم المباراة مبكراً وبدون بذل مجهود ستكون المباراة أصعب".

وواصل جوميز: "حين لا تسير الأمور بشكل جيد نسأل عن اللاعبين الغائبين أمثال عمر فرج وسيف الجزيري، أنا لست راضيا عن الأداء مؤخرا ولكن أعد بلعب المباراة المقبلة بالطابع الهجومي المميز، فالأمر لا يتوقف على هوية المهاجم، وهالاند قد يهدر فرصا في المباريات، والمشكلة أكبر من الأسماء ولكنها تتعلق بصناعة فرص للتسجيل، المميز الهجومي، الأمر لا يتوقف على هوية المهاجم، والزمالك كفريق كبير ينبغي أن يصنع المزيد من الفرص في المباريات".

وتابع: "لا يمكنني الحديث عن موقف ناصر ماهر وإصابته لأن ذلك يخص خطة الفريق، ونبحث عن الحلول لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء".

وأضاف جوميز: "علاقتي رائعة مع إدارة النادي، وأرتبط بعقد ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، ولدينا وقت للحديث عن الأمور الأخرى وقتما ترى الإدارة أن الوقت مناسب".

وواصل قائلًا: "إذا أصر المدرب دائما على لعب كل مباراة بنفس الشكل بغض النظر عن خصائص الفريق المتاح له فسيواجه العديد من المشاكل، وأحاول توفيق خطتنا غداً بما يتماشى مع اللاعبين المتاحين".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "درسنا الخصم رغم قلة المعلومات المتاحة عن بلاك بولز ولكن لدينا ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن المنافس، وما يشغلنا نحن هو كيف سنلعب المباراة".

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.