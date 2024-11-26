افتتاح ملتقى توظيف ببورسعيد بمشاركة 45 شركة بالقطاع الخاص وفرت 2000 فرصة عمل

افتتحت مديرية العمل، ملتقى توظيف برعاية وزير العمل محمد جبران واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد فى إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستثمار فى رأس المال البشرى وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، حيث افتتح الملتقى د.عمرو عثمان نائب المحافظ، ووجه كل الشركات بالملتقى بتوفير كافة الفرص والاحتياجات التوظيفية المتاحة للشباب بمحافظة بورسعيد ، ودعى الشباب بالمدينة الباسلة للاستفادة من هذه الملتقيات التى توفرها مديرية العمل ببورسعيد، وأشاد بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الأستاذ عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تنظيم الملتقى بهذه الصورة المشرفة ، وأفاد اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد أن الملتقى يهدف بالأساس توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم ، والذي يوفر التخصصات الاتية : فنيين انتاج ، محاسبين ، مسئول نظم معلومات ، مندوبين بيع ، فنيين كهرباء ، فنيين صيانة ، عمال تعبئة ، كميائيين ، امناء مخازن، مراقب جودة ، مهندسين انتاج ، سائقين ، فني تبريد و تكييف ، مشغل انتاج من ذوي الاعاقة ، فني لحام، مساعدين كهرباء - مساعدين بحرى - خياطين جميع المراحل ذكور واناث - عمال نظافة - فنى صيانة ماكينات خياطة، سائقين درجة أولى - مسؤول مشتريات، وغير ذلك من التخصصات المختلفة .

وتم تكريم د.محمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة استايل لادارة الفنادق على الجهود المبذولة في تنظيم واستضافة الملتقى التوظيفي بقاعة قصر النورس.

وأفاد عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة بأنه تأتي تلك البرامج التوعوية و الجهود المشتركة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية، كما أشار الأستاذ عبدالونيس مدير المديرية فى كلمته إلى أن الملتقي التوظيفي يشارك فيه مايقارب من 45 شركة ويعمل علي توفير عدد 2000 فرصة عمل في كافة التخصصات، حيث أنه تم تسجيل أكثر من 1000 شاب و فتاة من أبناء بورسعيد، حيث تم إطلاق لينك التسجيل بالملتقي بالتعاون مع مركز معلومات و شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندسة رشا شريف مدير المركز؛ للتسجيل والمشاركة في الملتقى.

ويذكر أن مبادرة بداية" لبناء الإنسان المصري مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تسعي إلي تعزيز كفاءة الإنسان المصري من خلال تطوير مهاراته و قدراته مما يجعله قادر علي مواجهة التحديات و المشاركة الفعالة في التنمية كما تهدف إلي نشر ثقافة العمل المشترك وتضافر الجهود لنتمكن من بناء مستقبل أفضل وتحقيق نقله نوعية في بيئة العمل، وبناء الجمهورية الجديدة و مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري والتى تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات الحكوميه المقدمة لهم في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

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