منال عوض لـ"البوابة" : نسعى لتحسين تقديم الخدمة للمواطنين في ملف التصالح

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى جاهداً إلى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية إلى المستويات المتقدمة لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز اليوم الثلاثاء أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.