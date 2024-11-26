"الدم بقى ميه".. حبس المتهم بقتل والده في أوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل والده بأوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بمقتل مسن داخل منزله بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في عقده الثامن به آثار ضرب بالرأس ودماء، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليه بسبب رفضه إعطائه أموال فقام المتهم بالتعدي بعصا على والده حتى الموت.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.