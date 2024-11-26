"العمل": بدء اختبارات خريجي دورات التدريب على مهن خدمات صحية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء ، عن بدء تقييم و اختبارات، خريجي المرحلة الأولى من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب من الوزارة على مهن الخدمات الصحية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان، كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة، بعد التأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز ، حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

وقال محمد الهواري مدير عام عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل، إن ما قامت به "اللجنة" يأتي في اطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، " بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي ضوء التعاون بين وزارتي العمل والصحة، وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء د. خالد عبد الغفار وزير الصحة، محمد جبران وزير العمل لبدء فعاليات تقييم واختبار المرحلة الأولى من خريجي مراكز التدريب الخاصة.

وترأس لجنة وزارة الصحة د. علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية،وعضوية :د. نيفين محمد مدير عام الإدارة العامة للتمريض،ود.محمد عبد الواحد منسق، وعدد من أعضاء وزارة الصحة والسكان في محافظتي القاهرة والجيزة.

ومن وزارة العمل، محمد جميل الهواري مدير عام الادارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة رئيسا للجنة، وعضوية: رباب ابراهيم عبد الله منسق، وسلمى سيد، وهدى فرغلي، وندى صلاح، ورشا ممدوح، وأحمد نور، وعدد من الأعضاء ممثلي مديريتي عمل القاهرة والجيزة.

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