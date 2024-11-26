حزب الله يعلن استهدافه معسكر تدريب لقوات مشاة جيش الاحتلال جنوبي نهاريا

أعلن حزب الله عن استهدافه موقع حبوشيت على قمة جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأوضح حزب الله، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهدف معسكر تدريب لقوات مشاة جيش الاحتلال جنوبي مدينة نهاريا للمرة الأولى.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.