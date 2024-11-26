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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله يعلن استهدافه معسكر تدريب لقوات مشاة جيش الاحتلال جنوبي نهاريا

حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف
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أعلن حزب الله عن استهدافه موقع حبوشيت على قمة جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأوضح حزب الله، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهدف معسكر تدريب لقوات مشاة جيش الاحتلال جنوبي مدينة نهاريا للمرة الأولى.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

حزب الله الجولان المسيرات الانقضاضية القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال لبنان