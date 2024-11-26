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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فوز 1214 مواطنا بقرعة الحج في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجرت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، قرعة الحج هذا العام 2025، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب مكور، مفتش الداخلية، واللواء عمرو دراز، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، والعقيد أسامة يوسف ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وقيادات مديرية الأمن والأهالى والمتقدمين.

أقيمت قرعة حج بالقليوبية 2025 في نادي الشرطة بمدينة بنها، وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود أحمد من الأوقاف، واستقبل الأهالي النتائج بالزغاريد والدموع، لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

كشفت الفعاليات، أن المتقدمين بلغ عددهم 5050 لاختيار 1214 شخصا في محافظة القليوبية لأداء المناسك، بينهم 12 تزكية من كبار السن، واختيار 1202 شخصا بالقرعة و607 احتياطي القرعة.

وتبين أن حصص المراكز والأقسام كالتالي: الخصوص 12، والعبور 126، وقسم بنها 115، وأول شبرا 81، وثان شبرا 92، وقسم قليوب 34، ومركز قليوب 83، ومركز طوخ 151، وقها 10، ومركز وقسم الخانكة 72، والقناطر الخيرية 113، ومركز بنها 139 ومركز شبين القناطر 106، وكفر شكر 68.

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