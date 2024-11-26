وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من برنامج تدريبي مكثف لـ1988 من العاملين المعنيين بملف التصالح

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة "لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح" في جميع المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر نوفمبر الجاري واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، واستمرت ورشة العمل علي مدار 5 أيام .

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل علي تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء ، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة استهدفت تدريب 189 متدربًا علي مستوي ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، حيث شملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف، أما علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن فقد تم تدريب حوالي 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي وذلك من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية و العاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.