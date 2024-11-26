أستاذ اقتصاد: المجمعات الصناعية كلمة السر في تحقيق نهضة شاملة بالدولة| فيديو

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن هناك سعي من قبل الدولة المصري لإقامة مجمعات صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر بما يساهم في تحقيق نهضة شاملة، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات الصناعية تعتبر الآن كلمة السر في للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية التي انعكست من التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضاف عنبر في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن ملف توطين الصناعة وزيادة معدل الاستثمار يحقق نهضة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه بالحديث عن مشكلة البطالة فإن كلمة السر تتمثل في زيادة التشغيل والإنتاج؛ لاستيعاب كميات أكبر من العمالة.

وتابع، أن زيادة التشغيل والإنتاج وزيادة المعروض من السلع المحلية يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في انخفاض الأسعار، كما أن زيادة الإنتاج على المستوى المحلي وسلع بديلة للواردات يسهم في تخفيض فاتورة الواردات، بالتالي يتحقق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري.