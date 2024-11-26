ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

لسماع أقوال الطب الشرعي| تأجيل محاكمة سفاح التجمع للخميس المقبل.. شاهد

تأجيل محاكمة سفاح
تأجيل محاكمة سفاح التجمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم «كريم.س»، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، المتهم بقتل ثلاث سيدات وارتكاب جرائم معهن، إلى جلسة 28 نوفمبر، وذلك للاستماع إلى أقوال الطبيب الشرعي.

ترأس الجلسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس محكمة الاستئناف، وشارك فيها المستشارون فتحي سليم الشاوري، عمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد أحمد، بحضور أمانة السر شريف محمد علي وتامر حماد.

وكانت محكمة جنايات أول درجة القطامية، قد أصدرت في وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.

إعدام سفاح التجمع الطب الشرعي سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات محاكمة سفاح التجمع