لسماع أقوال الطب الشرعي| تأجيل محاكمة سفاح التجمع للخميس المقبل.. شاهد

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم «كريم.س»، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، المتهم بقتل ثلاث سيدات وارتكاب جرائم معهن، إلى جلسة 28 نوفمبر، وذلك للاستماع إلى أقوال الطبيب الشرعي.

ترأس الجلسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس محكمة الاستئناف، وشارك فيها المستشارون فتحي سليم الشاوري، عمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد أحمد، بحضور أمانة السر شريف محمد علي وتامر حماد.

وكانت محكمة جنايات أول درجة القطامية، قد أصدرت في وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.