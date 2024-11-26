مياه الجيزة تواصل حملاتها للتوعية بأهمية الترشيد

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملاتها الهادفة إلى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

ولفت المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى أن الحملات استهدفت مراكز الرعاية الصحية الأولية ببولاق الدكرور والعمرانية وكعابيش، في ظل تعاون دائم بين الشركة ومديرية الصحة بالجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوي إلى مواصلة تعزيز الدور التوعوي والمجتمعي للشركة في سبيل توعية وتثقيف مختلف الفئات العمرية بأهمية ترشيد المياه، من خلال قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات متنوعة بالمجلس القومي للمرأة بالجيزة، ومكتبة بولاق الدكرور الثقافية.

وفي إطار الشراكات البناءة مع المؤسسات التعليمية، استهدف فريق التوعية طلاب المعاهد الأزهرية بطناش الإبتدائي، وأوسيم الابتدائي، وفتيات أوسيم الإعدادي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وطلاب مدرستي الحرانية الابتدائية وبلوم الخاصة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

واستعرض رئيس مياه الشرب بالجيزة، الأنشطة المنفذة، حيث شملت ندوات للحث على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وألعاب تفاعلية تستهدف رفع الوعي المائي من خلال رسائل توعوية متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

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