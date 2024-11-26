الوحدات المحلية بالمنيا تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق

تابعت الوحدات المحلية بالمنيا، تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس استكمال أعمال رمي طبقة الأسفلت في الشوارع المتبقية بمنطقة المخبز الآلي غرب المدينة، بإجمالي طول كيلومتر واحد تقريباً، وكذلك بشارع صلاح سالم بطول 500 متر، وشارع الحرية بطول 450 مترًا. كما يتم استكمال الأعمال الصناعية في بقية شوارع المدينة.

وفي بني مزار، واصلت الوحدة المحلية أعمال تمهيد وتسوية طريق الطراد من نزلة عمرو حتى المدرسة الثانوية العامة لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

أما في مركز المنيا، نفذت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الطرق في قرية صفط الخمار، حيث تم رصف طريق الخريجين بطول 6 كيلومترات، إلى جانب متابعة أعمال رصف طريق صفط الخمار حتى حدود مركز أبو قرقاص بطول 6 كيلومترات، مع استمرار الجهود لتحسين جودة الطرق وتسهيل التنقل بين المراكز.

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