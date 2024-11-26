محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة من ممشى نهر النيل ببنها

دشن، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء أعمال تدبيش المرحلة الرابعة (د) من ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بمدينة بنها.

وجاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها والمهندس محمود القويني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس خالد عبد العاطي رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري والمهندس سعد جرجس مدير حماية النيل والمهندس عادل توفيق رئيس شركة الكراكات المصرية.

وتفقد "المحافظ" ومرافقوه الأعمال التحضيرية والجسات الأولية للمشروع، مشيراً إلى أن المشروع يأتي إستكمالاً لأعمال ممشى أهل مصر المرحله أ،ب،ج، والذي يهدُف إلى خلق متنفس حضارى جديد لأهالي مدينة بنها والقُرى المُجاورة لها بالإضافة إلى المترددين على العاصمة، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات.

وأوضح أن المرحلة (د) من ممشى أهل مصر يبلُغ طولها ٦٥٠متر بدايةً من ملاهي نادي الشرطة سابقاً نهايةً بمحطة المياه طريق الرمله، ويحتوي الممشى على مقاعد للمواطنين وأكشاك للشباب بالإضافة إلى أكشاك خدمات وتأمين الممشى.

يُذكر أن "المحافظ"، حرص على التواصل المُباشر مع الدكتور هاني سويلم وزير الري وجرى الإتفاق على توفير كافة الاعتمادات المالية لإنهاء المرحله (د) بالكامل وإزالة التعديات المُعوقه للمشروع وجرى إزالة كافة التعديات كما تم طرح الأعمال بالمناقصة العامة وإسنادها لشركه الكراكات المصريه للتنفيذ بإجمالي ٩,٤٠٠,٠٠٠ تسعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.

ويذكر أنه جرى وضع حجر الأساس للمرحلة د في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أغسطس الماضي بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وفي هذا السياق، أكد "محافظ القليوبية"، مُتابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال وتذليل أيّ مُعوقات وتواجده بشكل مستمر فى موقع المشروع لتسريع وتيرة العمل، مُشدداً على ضرورة دفع الأعمال والإلتزام بالمواصفات القياسية في جميع الأعمال لنهو المشروع في مُدته المُقرره، والعمل بالتوازي لكي يشعر المواطن بالخدمات المُقدمة إليه حرصاً من سيادته على بناء جدار الثقة بين المواطن والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تدشين المرحلة الرابعة

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