حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بـ 6 مراكز بالمنيا

تابع رؤساء الوحدات المحلي حملات النظافة وتمهيد الطرق لرفع المخلفات ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم .
وتابعت الوحدات المحلية بمراكز ( مطاى – سمالوط – بنى مزار) أعمال النظافة ،ففى مركز مطاى تم رفع نقاط تجميع القمامة والأتربة من على جانبى طريق مصر أسوان الزراعى (كورنيش الابراهيمية ) ، وحى شمال المدينة ( شوارع المدينة والتجارة والمدارس والثورة )، وحى غرب (شوارع 242 وشارع الرباط ومطاى البلد )، وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان ، وحى جنوب ( منطقة جامع الزاوية والعمرانى وشارع الثورة أمام مدرسة الشعراوى ) ،وحى شرق ( منطقة شرق المحطة وأمام مدرسة التجريبية ومنطقة كوبرى الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبه ) ، كما تم رى الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى ، وعمل صيانة أعمدة الإنارة بقرية بردنوها .
وفى مركز بنى مزار تم رفع المخلفات بقرى ( الحسينية – أبو جرج- شلقام – صندفا – بنى على – أبشاق – الشيخ فضل – منشأة الشيخ) ، وأمام المدارس وعلى جانبى الطرق الرئيسية للقرى ، بينما فى مركز سمالوط ، تم رفع نواتج التطهير وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق قرى وأحياء المركز ، ونقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوى الشرقى .
من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برفع القمامة بكل من عمارات الأوقاف بماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعى ، وقص وتهذيب الأشجار داخل الجزيرة الوسطى بطرق مصر أسوان ، كما تم رى كورنيش النيل شمال حتى مجلس المدينة ،ورفع القمامة بأقسامه الثلاثة ونقلها إلى المقلب الوسيط لمدينة المنيا ومقلب دمشير .
في هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملات نظافة حيث تم رفع القمامة بقري ( بنى موسى – أبو قرقاص البلد – نزلة أسمنت ) ، وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع ، وفى مركز ملوى ، تم رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق بنطاق المركز والمدينة وعمل صيانة لأعمدة الإنارة.