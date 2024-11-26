بينهم طفلان.. ننشر أسماء مصابي حادث العمال في دمياط

تسبب حادث اصطدام سيارة نقل ركاب بالسور الحديدي للمشاة في الكوبري العلوي بمدينة دمياط عن إصابة كلا من مصطفى حيزه، وأحمد محمد حسن، وأشرف محي الدين، وأحمد عبد اللطيف، ونسرين السيد منتصر، وياسمين محمد، ورحاب لاشين ومحمد أمين البنهاوي، ومحمد عزيز خضير، وأمير محمد الدراكسي، ومحمد عادل الشحات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث.

وشهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حادث مروري مأساوي حيث اصطدمت سيارة سرفيس لنقل الركاب بالسور الحديدي الكوبري العلوي وكادت أن تسقط من فوقه.

وأدى الحادث إلى إصابة عدد كبير من ركاب السيارة وانتقال عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتواجد سريع لمرور دمياط فى موقع الحادث لتسير الطريق ورفع آثار الحادث.

وانتقل الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين حادث انقلاب سيارة نقل جماعي ميكروباص على الكوبرى العلوى بمدينة دمياط في وجود الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام والتي استقبلت المصابين على الفور.

واطمئن وكيل وزارة الصحة في دمياط على عدم وجود أي حالات وفاة بالحادث الذي بلغ عدد المصابين به 14 مصاب بينهم طفلين،

تم احتجاز ثلاثة من المصابين بعناية الطوارىء بالمستشفى، وجاري إجراء عملية جراحية لأحد المصابين.