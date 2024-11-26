ضبط 147 مخالفة تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية .



ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 109 محاضر لمخالفات في مجال المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، إلى جانب عدم وجود سجلات وعدم وجود ميزان حساس.



وأضاف وكيل الوزارة انه تم خلال الحملة ضبط 38 مخالفة في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والغش التجاري، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





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