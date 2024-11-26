انطلاق فعاليات ورش توعوية للإرشاد النفسي والأسري بالشرقية

انطلقت اليوم فعاليات الورش التدريبية التي تنظمها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب 230 موظفا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المتعاملين مع ذوى الهمم بمديريات" التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الإجتماعي والعمل" على الإرشاد النفسي والأسرى والتكامل الحسى وحماية الطفل، بالإضافة لعرض الخدمات التي تقدمها الدولة لمتحدي الإعاقة وكيفية الحصول عليها والإستفادة بها

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول ، لذلك حرصت محافظة الشرقية على تنظيم الدورات التدريبية والورش التوعوية لتنمية مهارات الموظفين في التعامل مع ذوي الهمم ومستخدمي لغة الإشارة ، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام ، أن الورش التدريبية يجرى تنظيمها على مدار ثلاثة أيام من يوم 26 نوفمبر حتى الخميس 28 نوفمبر الجارى ، وذلك بقاعة التدريب بمقر المجلس الشعبى المحلى بالزقازيق ، ويحاضر في هذه الورش الدكتورة داليا عبد العزيز أخصائى التكامل الحسى ، والدكتورة آلاء طلبة أخصائى إرشاد أسرى وتربوى بمديرية التربية والتعليم ، وهبة محمد حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام ، ومحمد عطية موجة عام تربية نفسية بمديرية التربية والتعليم.