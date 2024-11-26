السيطرة على حريق داخل مصنع غزل بقرية الراهبين بسمنود

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع غزل خاص، بقرية الراهبين، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران التهمت مصنع، غزل ونسيج، مقام على مساحة 1000 متر جبالون صاج، واتت على 8 ماكينات كرد، و 3 ماكينة سحب، و 2 ماكينة سحب، دون خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص، باختناقات وجروح بسيطة، وتم التعامل الفوري معهم في مكان الحادث، ورفضوا نقلهم إلى المستشفى، والمصابون هم عصام مصطفى عبدالحكيم 25 عاما، جرح قطعي بالرأس، إبراهيم محمد الجندى 30 عاما، باختناق، مايكل ريحانى رمزى 21 عاماً اختناق، منال محمد خيرى 36 عاماً، إغماء، يوسف محمد عبدالنبى 19 عاماً، اختناق، عبدالله مصطفى نوفل 35 عاما، اختناق.

ومن جانبه انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب في مصنع غزل بقرية الراهبين التابعة لمركز ومدينة سمنود.

وأوضح محافظ الغربية، أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق تم الدفع بـ6 من سيارات الإطفاء، و 4 سيارات مياه، و 3 سيارات إسعاف، بكافة تجهيزاتهم الحديثة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.