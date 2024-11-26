المجلس القومي للمرأة يعقد أولى اجتماعاته الدورية بعد إعادة تشكيله

عقد المجلس القومي للمرأة، أمس، اجتماعه الدورى الأول بتشكيله الجديد برئاسة المستشارة أمل عمار وبحضور عضواته وأعضائه.

واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم التهنئة الى عضوات وأعضاء المجلس بصدور القرار الجمهورى بإعادة تشكيل المجلس، معربة عن فخرها بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وباختيار هذه الكوكبة المشرفة من عضوات وأعضاء المجلس التى يضمها التشكيل سواء الجدد أو من تم تجديد الثقة لهم لفترة جديدة.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس سابقا على جهودها الحثيثة على مدار ثمانى سنوات فى العمل بكل حب وتفانى واخلاص على ملف تمكين وحماية المرأة المصرية، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاح فى مهام عملها كوزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تقدمت بكل الشكر والتقدير الى المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس سابقا وإلى فريق عمل المجلس فى تشكيله السابق على جهوده وتفانيه لخدمة ملف المرأة المصرية، مؤكدة أن المجلس فى تشكيله الجديد سوف يعمل فى إطار من المأسسة والبناء على الجهود السابقة التى امتدت على مدار ربع قرن منذ إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠ لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية وتحقيق المزيد من الانجازات.

وأكدت رئيسة المجلس، أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة هو الملف الذى سوف يحظى بالكثير من الإهتمام خلال الفترة القادمة.

هذا وقد عبر جميع عضوات وأعضاء المجلس عن بالغ فخرهم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واختيارهم لعضوية المجلس فى تشكيله الجديد، مؤكدين عزمهم العمل بكل جدية وتفانى لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية.

تضمن الاجتماع اختيار المجلس بين أعضائه الدكتورة نسرين البغدادى نائبة لرئيسة المجلس، وذلك طبقا لقانون عمله، وبدورها عبرت عن خالص شكرها لهذه الثقة مؤكدة عزمها بذل الجهد لاستكمال مسيرة عمل المجلس العظيمة والذى سوف يحتفل العام المقبل باليوبيل الفضي لإنشائه.

كما تضمن الاجتماع اختيار إيمان خليفة فى منصب الأمينة العامة للمجلس، التى عبرت عن سعادتها بتجديد الثقة فيها، مؤكدة عزمها بذل المزيد من الجهود لخدمة المجلس خلال الفترة القادمة

ناقش الاجتماع مقترح خطة المجلس خلال الفترة المقبلة والتى تأتي فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتشكيل لجنة مصغرة لوضع هذا المقترح.

كما شهد الاجتماع أيضًا الاعلان عن إطلاق فعاليات حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى بدأت يوم ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى يوم ١٠ ديسمبر القادم، والتى سوف تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية بهذه القضية الهامة.

وتضمن الاجتماع أيضًا اختيار مقررى ومقررى مناوبين لجان المجلس الدائمة ، وتم استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتعديل اسم لجنة البحث العلمى لتصبح لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبرانى، واسم لجنة البيئة لتصبح لجنة البيئة والتغير المناخى، ولجنة الثقافة لتصبح لجنة الثقافة والفنون.

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