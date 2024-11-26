"العمل": برنامج تدريب مجاني للفتيات لتأهيلهن على مهن التفصيل والخياطة بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، فعاليات اختبار البرنامج التدريبي المجاني ( النظري والعملي ) على مهن التفصيل والخياطة، وذلك لـ 11 متدربة، وفقًا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية.

وجاء ذلك بالوحدة المتنقلة بقرية نوى بشبين، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، والتي تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

ويأتى ذلك أيضًا فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضافت مدير المديرية أن الدورة تناولت عدة محاور منها:

- التعرف على السلامة المهنية لقسم التفصيل والحياكة.

- التدريب على أخذ سرعات على الماكينة لضم الخيط.

- التدريب على أخذ المقاسات الشخصية.

كما تناول البرنامج خلال الأسبوع الثاني المحاور التالية:

- اختيار الأقمشة الخفيفة والمتوسطة، والسميكة، التدريب على رسم وشرح الباترون الخلفي والأمامي للجونلة.

- التدريب على تشريح وتعشيق الباترون على القماش.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران والذي يؤكد، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة، والتوظيف بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية، أنه من مميزات التدريب أنه يتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية.

كما أفاد فوزى صابر وكيل المديرية أن التدريب مجانًا، ويمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة التدريب المهنى أو من خلال مركز التدريب المهنى بالخانكة ووحدة التدريب المتنقلة؛ حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.