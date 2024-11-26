خبير اقتصادي: المجمعات الصناعية كلمة السر في تحقيق نهضة شاملة

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ سعي الدولة المصري في إقامة مجمعات صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر يسهم في تحقيق نهضة شاملة، موضحا أنّها تمثل الآن كلمة السر للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية التي انعكست من التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ توطين الصناعة وزيادة معدل الاستثمار يحقق نهضة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه عند الحديث عن مشكلة البطالة فإن كلمة السر تتمثل في زيادة التشغيل والإنتاج؛ لاستيعاب كميات أكبر من العمالة.

وتابع: «زيادة التشغيل والإنتاج وزيادة المعروض من السلع المحلية يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في انخفاض الأسعار، كما أن زيادة الإنتاج على المستوى المحلي وسلع بديلة للواردات يسهم في تخفيض فاتورة الواردات، بالتالي يتحقق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري».