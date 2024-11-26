السفير المصري في جوبا يبحث تطورات الأزمة السودانية مع رئيس مكتب "الدول العربية"

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهوريه مصر العربية في جوبا، يوم الثلاثاء، بالسفير محيي الدين سالم رئيس مكتب جامعة الدول العربية في جنوب السودان، بمشاركة السكرتير أول عمرو المليجي.

وبحسب البيان الصادر عن سفارة القاهرة في جوبا، تبادل الجانبان الحديث حول نشاط مكتب جامعة الدول العربية في جنوب السودان وسبل تعظيم الاستفادة من دوره في دعم علاقات جوبا بمختلف العواصم العربية.

في ذات السياق، أكد السفير المصري على أهمية دور مكتب الجامعة في تنسيق ورعاية المصالح والاهتمامات المشتركة للدول العربية في جنوب السودان، بما يمهد للانتقال بالعلاقات بين جوبا والعواصم العربية إلى آفاق أرحب، ويفضي إلى مزيد من الانخراط الجنوب سوداني في العالم العربي.

تناول الجانبان كذلك أهم التطورات ذات الصله بالمشهد الجنوب سوداني بعد قرار الحكومة الوطنية الجنوبية بتمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين إضافيين حتى فبراير ٢٠٢٧.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأزمات على الساحة العربية وعلى رأسها الأزمة السودانية، وتداعياتها على مصر وجنوب السودان باعتبارهما الدولتين الأكثر تأثرا بالأزمة، وذلك إلى جانب التطورات الخاصة بقطاع غزة، ولبنان.