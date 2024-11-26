ضمن "بداية".. إقامة نشاط توعوي لأطفال "أورام الأقصر" حول خطورة الألعاب الإلكترونية

نظمت إدارة مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر؛ نشاطاً توعوياً لأطفال المدارس بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للأطفال" في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مدير أورام الأقصر: محاور "بداية" تهدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال

وأوضح الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات علاج الأورام بالمجان؛ أن المستشفى له دور كبير في التوعية، والتثقيف لكل فئات المجتمع، من خلال تقديم الكثير من الرسائل التوعوية في جميع مجالات، وخاصة مجال الأورام، موضحا أن محاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال، مشيراً إلى خطورة الألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وضرورة أن يكون لها ضوابط رقابية يتم الحرص على تنفيذها؛ حتى يستطيع الطفل أن يقضي فيها جزءاً من وقت فراغه؛ دون خوف، أو قلق عليه، ويمارس ألعاباً تساعده على تنمية ذكائه، وتفكيره الإبداعي، ويبتعد عن الالعاب التى تهدد الصحة العامة لهم.

ومن جانبه؛ أعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي؛ عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المشتركة بين المستشفى والمجتمع الخارجي؛ لتوعية الأطفال، وأجيال الغد، بمخاطر الألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وآثارها السلبية على سلوكياتهم وصحتهم العامة؛ حيث إن هذه الألعاب أدت ببعض الأطفال إلى حد الإدمان.

خطورة الألعاب الإلكترونية (1)

خطورة الألعاب الإلكترونية (3)

خطورة الألعاب الإلكترونية (5)

خطورة الألعاب الإلكترونية (4)