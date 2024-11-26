محافظ دمياط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمركزي فارسكور وكفر البطيخ

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، المخطط الاستراتيجي لمدينتى فارسكور و كفر البطيخ، وذلك بعد إعادة اعتماده، ضمن رؤية الدولة وخطتها للتيسير على المواطنين الراغبين فى السير باجراءات تراخيص البناء، وفى ضوء إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، الصادرة من مجلس الوزراء فى مارس ٢٠٢١.

وأشار الدكتور أيمن الشهابى إلى أنه تم إعادة إعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينتين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء و وزير الاسكان.

وأعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة، وسيتم اعتمادها بنهاية العام الجارى ، ليصبح ذلك من أهم ثمار التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وجاء هذا خلال تصريحات أدلاها المحافظ، عقب لقاء عقده اليوم مع الدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المهندس محمد عوض مساعد رئيس الهيئة وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والدكتور سعيد حسانين استشارى الهيئة.

وأشار محافظ دمياط خلال تصريحاته، إلى أن تم الانتهاء من الاعداد بشكل كامل لعدد ٥٨٩ عزبة مدرجة ببيان وزارة التنمية المحلية لعام ٢٠١٨ ، و ٤١٦ عزبة تم استحداثها ببيان الوزارة لعام ٢٠٢٣ ، مؤكدًا أن تلك الجهود تساهم وبشكل كبير وفعال لدعم ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

فيما وقد صرح الدكتور عمرو حنفى المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط، أن هناك خطوات حثيثة بهذا الملف، بفضل تكاتف الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتى أثمرت عن إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنسبة ١٠٠% ، علاوة على ما يجرى تنفيذه من تحديث للمخططات الاستراتيجية فى إطار منهجية محددة بشكل يتواكب مع المقومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، والمتغيرات التى طرأت خلال الفترة الماضية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية لمحافظة دمياط، ووفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .