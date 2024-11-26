أبو بكر الديب يكتب: الاستثمار في "ثقب إبرة"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 01:43 م

في جولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة في مدينة الإسماعيلية والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصحبة اللواء طيار أركان حرب، أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وصالح موتلوشن، السفير التركي بمصر، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رأيت نهضة كبري في صناعة الملابس بأيدي مصرية واستثمارات أجنبية وميزة صناعة الغزل والنسيج أنها كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة وتخفض معدلات البطالة وتقليل فاتورة الاستيراد والاستغلال الأفضل للقطن المصري.

وعرفت مصر الغزل والنسيج منذ العصر الفرعون وفي 1927 تم تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة كإحدى شركات بنك مصر وكانت تمثل 40% من الاقتصاد الوطني.

وتمثل مصر محور صناعة النسيج في أفريقيا والشرق الأوسط، وتمر صناعة الغزل والنسيج بعدة مراحل هي: زراعة القطن، والحلج والغزل والنسج ثم تصنيع المنتج النهائي كالملابس الجاهزة والمفروشات وغيرها.

ويوجد غي مصر عشرات الشركات في قطاع الصناعات النسيجيّة في مصر ما بين القطاعات العام والخاص والاستثماري.

وتبلغ صادرات الغزل والنسيج حوالي 4 مليارات دولار وهي من القطاعات الحيوية وهو ما دفع الدولة إلى إعادة إحيائه مرة أخرى بتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.

وتواجه هذه الصناعة عدد من التحديات دفعت الحكومة إلى بذل الجهود ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير القطاع واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة من خلال تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

وخلال الفترة الماضية تدفقت علي مصر العديد من رؤس الأموال الأجنبية ومنها الصين وروسيا للاستثمار في الغزل والنسيج وصناعة الملابس وتعمل في مصر 1700 شركة تركية بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.. رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، عادل اللمعي، أكد أن هناك تدفقات ضخمة للاستثمارات التركية لمصر خلال الفترة الحالية، بعد تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وهو الامر الذي أكده رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، مضيفا أن هذه الاستثمارات توفر آلاف الوظائف بشكل مباشر أو غير مباشر.

والقنطرة هي منطقة صناعية واعدة تستطيع استقبال المزيد من الاستثمارات، واستطاعت أن تكتسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة وتشمل صناعات المنسوجات والأقمشة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأجهزة الطبية والملابس الرياضية وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة لتطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة لكي تكون إحدى ركائز إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتعظيم الصناعة الوطنية.

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