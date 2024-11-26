14 مصابا .. سيارة نقل جماعي تصطدم بكوبري في دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الثلاثاء حادث مروري مأساوي حيث اصطدمت سيارة سرفيس لنقل الركاب بالسور الحديدي الكوبري العلوي وكادت أن تسقط من فوقه.

وقد أدى الحادث الى اصابه عدد كبير من ركاب السيارة وانتقال عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتواجد سريع لمرور دمياط فى موقع الحادث لتسير الطريق ورفع آثار الحادث

وانتقل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين حادث انقلاب سيارة نقل جماعى ميكروباص على الكوبرى العلوى بمدينة دمياط في وجود الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام و التى استقبلت المصابين على الفور .

واطمئن وكيل وزارة الصحة في دمياط على عدم وجود اى حالات وفاة بالحادث الذى بلغ عدد المصابين به ١٤ مصاب بينهم طفلين ،

تم احتجاز ثلاثة من المصابين بعناية الطوارىء بالمستشفى ، و جارى اجراء عملية جراحية لاحد المصابين .

كما قام سيادته وكيل وزارة الصحة في دمياط بزيارة المصابين و الذى تنوعت اصابتهم بين كسور و كدمات و جروح و جارى تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية و العلاجية لجميع المصابين .