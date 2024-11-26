جامعة الوادي الجديد تتخذ إجراءات صارمة تجاه واقعة إهانة طالب بالتربية الرياضية

أصدرت جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف غير لائق من أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية تجاه أحد الطلاب، حيث أجبره على المشي بطريقة مهينة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

وأكدت الجامعة أن هذا التصرف يُعد إخلالًا جسيمًا بقيم العمل الجامعي وواجبات عضو هيئة التدريس، كما يخالف الدور الأساسي للجامعة في غرس القيم والتقاليد الإيجابية في نفوس طلابها.

وأوضحت الجامعة أنها تحركت فور إبلاغ رئيس الجامعة بالواقعة بتاريخ 9 يوليو 2024، حيث جرى إحالة القضية للتحقيق وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.

وتم تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة، لضمان النزاهة والحيادية.

وفي تطور سريع، صدر القرار رقم 292 بتاريخ 28 أغسطس 2024 بوقف عضو هيئة التدريس المتورط احتياطيًا عن العمل، استنادًا للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات.

وعقب استكمال التحقيق، جرى إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رقم 442 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 لتحديد العقوبة المناسبة، مع استمرار إيقافه عن العمل حتى انتهاء محاكمته تأديبيًا.

وأكدت الجامعة في بيانها حرصها التام على التصدي لأي تجاوزات تمس قيم الجامعة وكرامة طلابها، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

كما أوضحت أن الواقعة تُعد تصرفًا فرديًا من عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي، ولا يعكس بأي حال طبيعة العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس وطلابهم.

تختتم الجامعة بيانها بالتأكيد على دورها التربوي ورسالتها في ترسيخ القيم السامية بين أبنائها الطلاب، داخل الحرم الجامعي وخارجه.