إسرائيل: منح نتنياهو مهلة 8 أيام للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بتهمة الفساد

منحت المحكمة المركزية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيلا لمدة ثمانية أيام لبدء شهادته في محاكمته الجنائية الجارية بتهم فساد، وذلك بعد أن قال فريق الدفاع عنه “إنه لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداده للإدلاء بشهادته”.

وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، لكنه سيبدأ الآن الإدلاء بشهادته في 10 ديسمبر بدلا من ذلك.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد قالوا: إنهم لن يتمكنوا من الاستعداد لشهادته بسبب جدول أعماله المزدحم الناجم عن الحرب، وطلبوا تأجيلها لمدة 15 يوما.

وتقول المحكمة في قرارها: إن الظروف لم تتغير منذ أن رفضت طلب تأخير أطول في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها قررت "ليس بدون شك" الموافقة على الطلب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعهد فريق الدفاع بعدم طلب أي تأخير إضافي.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد سعى في البداية إلى تأجيل شهادته إلى منتصف مارس، مشيرًا إلى ضغوط الوقت على نتنياهو، لكن المحكمة قضت في وقت سابق من هذا الشهر بأن مثل هذا التأخير الطويل لا يمكن تبريره.