ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 25 كرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكافة مطالبهم موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورا، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ذوي الهمم علي رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، مضيفا أننا سنظل مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة وخاصة ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

IMG-20241126-WA0014
IMG-20241126-WA0014
IMG-20241126-WA0011
IMG-20241126-WA0011
IMG-20241126-WA0012
IMG-20241126-WA0012
IMG-20241126-WA0010
IMG-20241126-WA0010
IMG-20241126-WA0009
IMG-20241126-WA0009
IMG-20241126-WA0008
IMG-20241126-WA0008
IMG-20241126-WA0007
IMG-20241126-WA0007
IMG-20241126-WA0006
IMG-20241126-WA0006
الدولة المصرية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية كراسي متحركة لذوي الهمم