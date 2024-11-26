محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 25 كرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكافة مطالبهم موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورا، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ذوي الهمم علي رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، مضيفا أننا سنظل مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة وخاصة ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

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