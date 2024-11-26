لليوم الثاني.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة بـ "الإنجيلية"

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر “الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة” التي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار يومىن متتاليين، بالجلالة- السخنة.

وانطلقت الفعاليات، بحضور عدد من قيادات رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، عضو المجلس الاعلى للاعلام، خلال كلمتها بالمؤتمر: إن الإعلام الأن يواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الكم التكنولوجى الكبير وهناك تحدى أخر عن التمييز بين الحقيقى والمزيف ولابد أن نسأل أنفسنا هل نحن مؤهلين لمعرفة ذلك فالثقافة والتعليم يوجد بينهما أدوار متطابقة ومهمة فوزارة الثقافة كان لها وجود كبير جدا فى كل محافظة فى مصر، بالإضافة إلى أن السنوات الماضية شهدت صراعات كبيرة جعلتنا نعيد بعض الأشياء إلى أهميتها مثل مؤسسة ماسبيرو.

وأضافت: إن هناك فجوات بين الأجيال حول مفهوم وشكل الإنسان وعلينا الاعتراف بأن هناك قصور فى الوصول إلى الجيل الحالى ومعرفة خطاباته.

واشارت “ الشافعي” إلي إن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى استعادة دورها الحقيقى وأبرزهم وزارة التربية والتعليم فهناك بعض الطلاب لا يذهبون للمدارس واختفت فى أماكن كثيرة فكرة احترام وتقدير المعلم، مؤكده أن بداية حل هذه الأزمة تكون من الأسرة المصرية ومن داخل البيت.

وفي نفس السياق، قال وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم: إن وزارة الثقافة دورها الأساسى والرئيسى هو الوصول للمواطنين وكذلك دور الإعلام فى إعطاء المعلومة الصحيحة فهناك شائعات موجودة طول الوقت ويحتاج إلى الرد عليها.

وأضاف “النمنم” أن ما يحدث فى مصر مقارنة بالدول الأخرى يؤكد على نجاحنا إلى حد كبير فالدولة المصرية حاليا.

وكشف النمنم ، أنه كان هناك انقسام كبير فى المجتمع المصرى بعد أحداث 7 أكتوبر فى طرق مساندة القضية الفلسطينية وفى النهاية انتصرت فكرة الوطنية المصرية والهوية المصرية ولدينا قدر كبير من النجاح.