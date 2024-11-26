البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه من 26 بنكًا، في إطار عطاء السوق المفتوحة بفائدة بلغت 27.75%.

تأتي هذه الخطوة بعد تطبيق السياسات الجديدة التي أعلنها البنك مؤخرًا بشأن إدارة السيولة.

كان البنك قد سحب سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي.

تعديلات على قواعد العطاءات

كشف البنك المركزي عن تغييرات جوهرية في القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) بعطاءات السوق المفتوحة، حيث اعتمد أسلوبًا جديدًا يتمثل في قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، بدلاً من نظام التخصيص السابق.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وبدأ العمل بالنظام الجديد منذ 23 أبريل 2024، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية ربط عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لضمان الشفافية.

تؤكد هذه التحركات التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، من خلال تبني سياسات أكثر فعالية ومرونة.