"المعمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل" ورشة عمل بـ"المركزي للمبيدات"

افتتحت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية فعاليات ورشة عمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل والتي اقيمت تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بحضور عددمن مديري المعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة.

وفي بداية كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز ان قطاع الزراعة يمر بتحديات عديدة وعلي راس هذة التحديات محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية وان قضية التغيرات المناخية من أهم الموضوعات التي يهتم بها مركزالبحوث الزراعية والتي قد تؤدي الي ظهور امراض واصابات في المحاصيل بافات غير متوقعة والتي لا تؤثر فقط علي المحاصيل الزراعية بل تؤثر أيضا علي الأمن الغذائي المصري وتؤثر علي الصادرات المصرية للدول المختلفة.

وأضافت أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي علي المستوي النباتي والحيواني والداجني والسمكي ويسعي باحثو مركز البحوث الزراعية إلي حل هذة المشاكل وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجة هذة المشاكل في الفترة الحالية واستخدام ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي الزراعي المصري لدي المزارع الصغير.

وفي ختام كلمتها، توجهت نائب رئيس المركز بالشكر والتقدير الي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والي باحثي مركز البحوث الزراعية وحثهم الي المضي قدما في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر ومواكبه التطور في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات انه سيتم تكريم مديري المعمل السابقين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، خلال فعاليات ورشة العمل وذلك عرفاناً وتقديراً لما بذلوه من جهد واضح في بناء هذا الصرح العلمي الكبير.

وأن ورشة العمل سوف تتضمن اربع محاضرات، المحاضرة الأولى سوف تلقيها الدكتورة هالة أبو يوسف مديرالمعمل المركزي للمبيدات بعنوان "المعمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل" حيث قامت بعرض نبذة عن تاريخ إنشاء المعمل ودوره في تقديم خدمات تشمل اختبارات المواصفات الطبيعية والكيميائية وجودة العبوات للمبيد خلال مراحل التسجيل والاستيراد.

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