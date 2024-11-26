"إقامة سمبوزيوم الفنون".. أبرز قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة الأقصر

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، لمناقشة الخطط المقترحة لتنظيم العمل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة.

ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم، على إقامة المؤتمر الدولى السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع " الفن والاستدامة " بكلية الفنون الجميلة فى الفترة من 25 حتى 27 فبراير المقبل، كما وافق المجلس على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول بكلية الفنون الجميلة فى الفترة من 16 فبراير حتى 27 فبراير المقبل.

واعتمد المجلس تشكيل الفريق البيئي التكاملى لكليات التربية، والطب، والعلوم، والسياحة والفنادق، ضمن أنشطة وكلاء الكليات لتحقيق فعاليات أنشطة البيئة والمجتمع كفريق واحد يمثل الجامعة، كما وافق المجلس على خطاب مديرية العمل بالأقصر بشأن تنفيذ مبادرة سلامتك تهمنا خلال شهر ديسمبر 2024م؛ بمشاركة عدد من العاملين بالمنشآت الأخرى خارج الجامعة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان )، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل على مدار العام الجامعي 2024/2025م لتنظيم قوافل توعوية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وخلال جلساته الماضية، أصدر مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر ، عدد من القرارات والموافقات جاء أبرزها كالتالي:

مشاركة الجامعة بتقديم الدعم اللوجستي للمؤتمر الدولى الثانى عشر للرياضيات وعلوم المعلومات.

وافق المجلس على مقترح احتفالية العيد القومى للأقصر بمكتبة مصر العامة، طبقًا لبرنامج يتم تنفيذه خلال فترة احتفال المحافظة بعيدها القومي؛ وتشارك به الجامعة من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات.

ناقش المجلس آليات مشاركة جامعة الأقصر في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، حيث أوصى أعضاء المجلس بالتواصل مع جهاز شئون البيئة والمختصين فى هذا الصدد؛ مع دراسة إمكانية تحديد أنواع الأشجار طبقاً لطبيعة البيئة لضمان اتساق تنسيق المساحات الخضراء بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لزراعة الـ100 فدان المخصصة للجامعة، والمستشفى الجامعي بمدينة طيبة الجديدة.

وافق المجلس على تنظيم القافلة الطبية بالتعاون مع شركة غاز مصر – ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بمركز القرنة – مجمع العيادات الطبية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بكلية طب الأقصر والإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من العاملين بمكتب خدمة المجتمع بالكليات.

وافق المجلس على إعارة كلية الفنون الجميلة، بعض من أفلام مشاريع التخرج بقسم الجرافيك لطلبة الكلية؛ لعرضها ضمن فاعليات نادى سينما الطفل الشهري.

وافق المجلس على تنظيم فعاليات "معرض المشروعات الطلابية " لترجمة الأفكار الإبداعية لمشاريع التخرج وتحويلها لأنظمة معلومات ذكية قابلة للتنفيذ والتشغيل بهدف تطوير بيئة تكنولوجيا مستدامة وفقاً لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ولتسويق تلك المشروعات ولتعزيز الصورة الذهبية للجامعة كجامعة داعمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشراكة مع مؤسسة جيمناى أفريقيا وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وافق أعضاء المجلس على انعقاد المؤتمر الدولى الثالث لكلية الألسن، والمنتدى الدولى الأول لشباب الباحثين فى بقاعة المؤتمرات ودعوة طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية والأجنبية للمشاركة في المنتدى الذى سيتناول الاتجاهات الحديثة فى علوم اللغة والترجمة.

وافق أعضاء المجلس على إنشاء متحف تراثى لمقتنيات محافظة الأقصر وتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ المقترح، حيث يأتي المتحف بعنوان " الأقصر عبر العصور " ويعرض المتحف التراث الغنى للأقصر من خلال عرض مجموعة متنوعة من المقتنيات التى سوف يتم إهدائها من قبل المجتمع المحلى والتى تشكل جزءاً من التراث الثقافى لمحافظة الأقصر.

وافق أعضاء المجلس على تنفيذ مبادرة على مستوى كليات الجامعة لقياس البصمة الكربونية البيئية لكل كلية؛ وذلك فى ظل سعى الجامعة لبيئة خضراء مستدامة تنفيذاً لخطة مصر 2030، وذلك باستخدام أجهزة قياس الانبعاثات وغازات التلوث الموجودة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار.

وافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " توثيق التراث الثقافي اللامادي؛ ضمن أنشطة مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بالجامعة تزامنًا مع احتفالات العالم بيوم التراث العالمي.

وافق المجلس على عقد فاعليات قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية السياحة والفنادق، على هامش احتفالية يوم التراث العالمي.

وافق المجلس على تنظيم كلية السياحة والفنادق عدد من الفاعليات تحت شعار " الاستثمار فى الناس وكوكب الأرض والازدهار".

تم الموافقة على إنشاء "مركز الابتكار وريادة الأعمال" بجامعة الاقصر؛ وذلك لإثراء ثقافة الابتكار والإبداع ونشرها بين أفراد المجتمع الجامعي؛ بهدف تطوير رأس المال البشرى من خلال تحويل الأفكار المبتكرة، والاختراعات إلى منتجات وخدمات داعمة للاقتصاد المحلي والعالمي؛ لتحقيق الريادة لجامعة الأقصر، والارتقاء بها للمعايير العالمية للابتكار والإبداع وفقاً لأهداف الاستراتيجية القومية للبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وافق المجلس على تنظيم برنامج نموذج محاكاة للطلاب بالجامعة، فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المناخية والالتزامات الدولية؛ للتنمية مهارتهم فى المناقشات الفنية والتفاوضية، ولتعزيز دور الشباب والتأكيد على دور التعليم فى خلق قادة مستقبلين قادرين على التأثير فى القضايا المناخية؛ لاختيار ممثلين للجامعة من الطلاب فى السنوات القادمة.

وبشان توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو الملاحظات والتوصيات الوارده فى تقرير المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية والتوصيات المتعلقة بتعزيز الحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية، الارتقاء بجودة التعليم، ومراجعة مخرجات النظام التعليمى بما يضمن حق كل دارس فى تطوير إمكانياته للمساهمه الفعالة فى مجتمع ديمقراطى، فقد قرر المجلس التنسيق بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية لعمل ندوات مع المتخصصين من الأزهر الشريف للتصدى للخطاب الدينى المتطرف من خلال الارتقاء بجودة التعليم، والاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف فى ظل احترام القانون.

وافق المجلس على مشاركة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بمؤتمر مركز الفنون بمؤسسة مصر المستقبل، بالاشتراك مع جمعية كليات الفنون باتحاد الجامعات العربية.

وافق المجلس على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس؛ لدراسة تفعيل حاضنات الابتكار والأعمال، كشركات قطاعات الـit بالسياحة والآثار.

قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة المالية والإدارية لمركز رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة الأقصر.

وافق أعضاء المجلس على تدشين مبادرة مجتمعية فى مجال (ذوى الاحتياجات الخاصة) وأسرهم من مؤسسات المجتمع المدنى والتى تهدف إلى مساعدة الأسر على حل مشاكلهم من خلال رفع وعي الأسرة في عدة محاور، منها رفع الوعي المجتمعي بذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وأقاربهم بشكل خاص، وذلك فى إطار دور الجامعة التنموى والخدمى تجاه البيئة المحيطة والمساهمة فى المبادرات والقضايا المجتمعية التى تؤرق المجتمع، تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ولحماية الفئات الأكثر احتياجاً ومد شبكات الحماية الاجتماعية.

وافق أعضاء المجلس على إقامة كلية الفنون الجميلة لمعرض " السيريالية فى الأقصر " بمشاركة فنانين مصريين وفنانة فرنسية.

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