محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهدا للفتيات بقرية محلة زياد

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمناسبة افتتاح معهد فتيات الأزهري بقرية محلة زياد بمركز سمنود، بحضور نخبة من القيادات المحلية والأزهرية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أنها تحمل دلالات عميقة تجمع بين الأصالة ودعم الدولة للمؤسسات التعليمية والدينية.

وأشاد المحافظ بالدور الريادي للأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال ومواجهة التطرف، مؤكدًا أن التعليم الأزهري هو حائط صد لتعزيز الاستقرار وبناء مجتمع متماسك.

من جانبه، عبّر الدكتور الضويني عن فخره بتواجده في مسقط رأسه لافتتاح المعهد، مشيرًا إلى دوره كمنارة علمية لنشر قيم الإسلام السمحة، وأكد أن التعليم الأزهري يجمع بين الأصالة والحداثة لإعداد أجيال متميزة.

واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية، حيث قدم وكيل الأزهر نسخة فاخرة من المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لدعمه.

من جانبه، أعرب المحافظ عن شكره واعتزازه بهذه الهدية القيمة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون لخدمة المواطنين ودعم التعليم الأزهري بالمحافظة.

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