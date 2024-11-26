البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 30,285.78 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.37%، وصولًا إلى مستوى 3,140.7 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.75%، وصولًا إلى 8,387.58 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 11,517.47 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.19%، وصولًا إلى 6,565.53 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.01%، مسجلًا 13,304.77 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 37,521.63 نقطة.