إنفوجراف.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 173 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بعزبتي الوالدة والملأة التابعتان لحى حلوان، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لـ420 حالة بالمجان، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 12 قافلة بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ(5948) رأس ماشية، وعقد 36 ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، وتم ضبط 5218 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 38 ألفا و 262 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بعض الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز بنها، لمتابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة، كما تم عقد ندوات إرشادية حول محصول القمح، والاشجار المتساقطة ومحصول البطاطس، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات تفتيش على منافذ بيع اللحوم.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات والجمعيات الزراعية، كما تم ازالة عدد (18) حالة تعد على الأراضي الزراعية، كذلك تم مواصلة أعمال تطهير المساقي، شنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، حملة على محلات بيع المبيدات والمخصبات، حيث تم تحرير 4 محاضر لمحلات مخالفة، كما واصلت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقى الخصوصية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 72 قافلة بيطرية، حيث تم تقديم 72658 خدمة بيطرية، كما تم عقد الاجتماع التنسيقى الأول للجنة المشكلة للمرور على مراكز تجميع الألبان لمتابعة خطة تطويرها، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور علي الزراعات الشتوية وخاصة البنجر وتم استعراض بعض النصائح الارشادية للمزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة خطة الزراعة في الموسم الشتوي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية مجانية بعدد من مراكز المحافظة، فضلا عن عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 56 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي عدد 36056 حيوانا، وعمل لقاءات إرشادية، كما تم شن حملات التفتيش على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 43 طن و 871 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة ودواجن مفروم وأسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر، كما أعلنت المديرية تحصين 183 ألفا و 533 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

بينما تفقدت مديرية زراعة بمحافظة البحيرة، بعض الجمعيات الزراعية، لمتابعة صرف الأسمدة، كما تم إزالة 5 حلات تعدي على الأراضي الزراعية، وتنظيم ندوة إرشادية لمزارعي البنجر، كما تم ضبط 155 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية بمركز بدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر بزمام إدارة العامرية الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم تنفيذ ندوة حول: الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمهارات المالية وإدارة المشروعات، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بالمرور على الجمعيات الزراعية، لمتابعة سير وانتظام العمل بها، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة ماتم إنجازه من أعمال، كذلك تم المرور على زراعات بنجر السكر ومتابعة الحالة العامة للبنات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، ندوة حول الزراعات المحمية للطماطم، حيث تم الحديث عن أهمية الزراعة المحمية سواء بالصوب الزجاجية والبلاستيكية أو تحت الأنفاق البلاستيكية، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قافلة زراعية لنشر التوصيات الخاصة بالمعاملات اللازمه والارشادات الزراعية، كما تم المرور علي زراعات الخضر بالصوب الزراعية، وزراعات النخيل.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوه إرشادية لتدريب المزارعين حول المكافحة المتكاملة للحشائش لمحصول القمح، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لمراجعة أرصدة الأسمدة، كما تم المرور على الحقول الزراعية لمتابعة زراعة القمح علي مصاطب، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، إزالة 68 حالة تعد بمراكز الواسطى، الفشن، ببا، إهناسيا، بني سويف، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، متابعة لجان التحصين فى جميع قرى ومراكز المحافظة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، فريق خبراء مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين، وذلك لتفقد المشروعات التي تم تنفيذها، كما تم تفقد بعض الإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل، كذلك تفقد الزراعات الشتوية، كما تم استقبال ممثلى مشروع تحديث تقنيات الرى التابع لمنظمة الفاو، لبحث سبل التعاون لاستمرار تنفيذ المشروع بالكفاءة المرجوة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية، لدعم المربين بالمحافظة، كما تم تحصين 46 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الأسبوع الأول.

وخلال هذا الأسبوع أيضًا قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، بجمع الخضراوات المنزرعة بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعية بالغردقة، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، متابعة لجان تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف الإدارات البيطرية علي مستوي المحافظة.

كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن، لدعم صغار المربين بالمحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على الجمعيات الزراعية والتعاونية بمركز نجع حمادى، لمتابعة اعمالها، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول زراعة محصول القمح، تناولت خدمة الارض للزراعة وطرق الزراعة، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، مجمع الخدمات الزراعية بناحية المحاميد قبلى بمركز ارمنت للتاكد من مدى جاهزيته، كما تم المرور على محلات الاسمدة والمبيدات والاعلاف مع التاكد من سلامة استخدام المبيدات الموصى بها ومعلومة المصدر، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول آفات محصول القصب.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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