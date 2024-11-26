محافظ الإسكندرية: زراعة 72050 شجرة بنسبة إنجاز 99.2%

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تم زراعة (61322) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى زراعة (10728) بالجهود الذاتية للمحافظة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”.

ووجه بزيادة المسطحات الخضراء وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة والمدارس والمستشفيات بكافة أحياء المحافظة، وذلك للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وتنفيذاً لذلك قامت الإدارة العامة للحدائق المركزية، بزراعة 4120 شجرة ببعض الطرق العامة والمحاور الرئيسية والمدارس وهي (طريق المحمودية - مستشفى الشرطة العسكري - الوحدة 206 دفاع جوي - الجمعيات الزراعية - الوحدة الصحية بأبي قير - مراكز شباب - شركة الصرف الصحي - إستاد الإسكندرية الدولي)، بالإضافة إلى زراعة 7210 شجرة بحي المنتزه ثان بمدارس (الزعيم المهنية الإعدادية - الزعيم السادات الابتدائية - الفريق عبد المنعم واصل - محمود عباس - الشهيد محمد رمضان - الثانوية الصناعية بطوسون - العميد الطحاوي - تقسيم الزهور) ، كلية التربية.

كما تم زراعة 7000 شجرة بحي المنتزة أول بحديقة خليل حمادة، ودار الهدايا رجال، وبمدارس (عصمت عبد المجيد - محمود عبد الفتاح - الجمسي الثانوية - المتحدة 6 - إحسان خالد - حلمي مراد)، وزراعة 7210 شجرة بحي شرق بمجمع مدارس مصطفى النجار، ومدرسة سموحة الفنية، وطريق المحمودية، ومؤسسة التأهيل الفكري، ومقابر خورشيد، و الحسينية، والمدن الجامعية بسموحة، ومسجد علي بن أبي طالب، وكنيسة العذراء والقديس يوسف، ومدرسة الإبراهيمية، وزراعة 7210 شجرة بحي وسط بمستشفى جمال عبد الناصر، ومستشفى الرمد، ومدارس، والحدائق والميادين العامة.

وأخيراً؛ تم زراعة 6944 شجرة بحي غرب بالجزر الوسطى بطريق القباري السريع، و الحديقة الخاصة بالمطافي شارع المكس، و مدارس السلخانة، والحراسات الخاصة بالقباري، وزراعة 7210 شجرة بحي العجمي بمدارس (موسى بن نصير - جعفر بن أبي طالب - عباس حلمي - مدرسة التربية الفكرية)، وزراعة 7210 شجرة بحي العامرية أول كنيسة ومقابر والمجزر الآلي بزاوية عبد القادر - مساكن مبارك - مركز الحماية المدنية بمرغم - كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس - كنيسة العذراء والقديس ماري جرجس - مدارس الحضارة - ميدان الصفوة - مدرسة ال SOS - حديقة البردويل، وزراعة 7208 شجرة بمركز ومدينة برج العرب إدارة بمرور برج العرب الجديدة - ومدرسة الشهيد مهيد الهواري - ومدرسة الحي الثاني لغات - ومدرسة دكتور حسن عباس حلمي - ومدرسة 25 يناير - والحي الثالث.