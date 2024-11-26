المشدد 5 سنوات لديلر المخدرات في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ديلر المخدرات، بالسجن المشدد 5 سنوات في حيازة المواد المخدرة، وأقراص الترامادول بمنطقة الشرابية.

وقد وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث القاهرة، مفادها قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة الشرابية أول مسرحا لمزاولة نشاطه في بيع للمخدرات وأقراص الترامادول.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم ج.م ،وله معلومات جنائية وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش ،وكمية من أقراص الترامادول، ومبالغ مالية من متحصلات البيع وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ من متحصلات البيع والميزان لاستخدامه في نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.