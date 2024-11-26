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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أميرة سليم تشارك في الموسم الثالث من Franciscan’s got talent

صورة اللجنة
صورة اللجنة
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أعلنت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من مسابقة  Franciscan’s got talent والتي تنظمّها رهبنة الفرنسيسكان بمصر من خلال “لجنة المدارس” بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، والتي بدأت تصفياتها منذ أيام في كفر الدوار مع طلبة مدارس الفرنسيسكان منها ومن الإسكندرية وسيدي بشر وأبو قير. 
ووصفت اميرة مشاركتها قائلة "بداية رحلة عزيزة علي قلبي، فلي الشرف كوني من بنات مدارس الفرنسيسكان، أن أكون عضو لجنة تحكيم مسابقة Franciscan’s got talent في موسمه الثالث بجانب الأب العزيز صاحب القلب الكبير بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والذي اشكره علي ثقته في"، وأضافت "وسعادتي الأكبر هي وجودي وسط المواهب المصرية الأصيلة النقية واعطائهم مساحة يعبرون فيها عن حبهم للفن والموسيقي والغناء والشعر والرسم والتمثيل، وهو ما يدل أن مصر غنية بالمواهب في كل مكان". 
ووجهت سليم الشكر لكل من ساهم ويساهم في إقامة هذه النشاطات الغنية حيث قالت إنها تشكر مدير المدرسة وكل الأساتذة ومجهودهم الكبير مع الطلاب، مشيرة إلى أن المحطة القادمة في التصفيات ستكون في محافظة الأقصر . 
يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث التي تشارك فيها أميرة سليم هذا العام هي برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وعضوية عدد من المتخصصين في المجالات المختلفة، وهم: المخرج رضا شوقي والفنان التشكيلي د. فريد فاضل في تحكيم فرع الرسم، والفنانة ندى بسيوني .

السوبرانو العالمية أميرة سليم Franciscan s got talent لجنة المدارس بطرس دانيال