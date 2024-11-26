ميدان لونجين بالدوحة جاهز لاستقبال فرسان بطولة العالم العسكرية.. صور

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 24 لقفز الحواجز، التى تستضيفها قطر حالياً وتستمر حتى الأول من شهر ديسمبر القادم بميدان لونجين الداخلى، تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية “السيزم” تحت شعار "الصداقة عبر الرياضة"، بالتعاون مع الشقب عضو مؤسسة قطر.

وقد أعلن الاتحاد الرياضى العسكرى القطرى برئاسة العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الحدث الرياضى العسكرى العالمى الكبير، البطولة الأكبر فى تاريخها من حيث عدد الدول المشاركة، 15 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وهو ما يؤكد ثقة المجلس الدولى للرياضة العسكرية - السيزم، فى قدرات قطر التنظيمية وإنجاحها لجميع المنافسات التى تستضيفها.

وقد تم عقد مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الرياضي العسكرى القطرى مع ممثلى أجهزة الإعلام، شرح فيه العميد فنى عتيق شداد الغانم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والمقدم الركن منصور هادى الشهوانى رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، والرائد الركن خالد العطية مدير البطولة - كافة تفاصيل وترتيبات البطولة من استقبال وتسكين الوقود والتدريبات والتنقلات والزيارات والتأمين وغيرها من الأمور الإدارية.

الاجتماع الفنى

ويعقد فى الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفنى للبطولة بالشقب بحضور اللجنة المنظمة والحكام وممثلين عن الدول المشاركة لشرح الأمور الفنية الخاصة بالبطولة، بعدة سيكون هناك تدريب لجميع الفرق المشاركة، يعقب ذلك جولة بالشقب.

يشارك في البطولة 15 دولة هي: قطر، مصر، الإمارات، السعودية، تونس، سلطنة عمان، سوريا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، رومانيا، روسيا، تركيا.

كل دولة تشارك بـ3 فرسان بنظام تجميع النقاط على ارتفاع 120 - 125 سم .

تقام البطولة على ميدان لونجين الداخلى بالشقب الذى تجمل وأصبح جاهزاً لاستقبال أفضل فرسان العالم ، حيث يشتهر الشقب بميادينة ذات المستوى العالمي المتميز .

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