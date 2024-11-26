ضبط 23 ألف لتر سولار وسلع مدعمة ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة كافة صور الفساد والتلاعب بالأسواق.

قامت مديرية تموين البحيرة برئاسة محمد رجب هدية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز الدلنجات، دمنهور، وبدر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب والسلع المدعمة ومجهولة المصدر.

حيث تم تنفيذ حملة بمركز الدلنجات أسفرت عن ضبط إحدى محطات المواد البترولية لتصرفها في 17822 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى 3000 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة ، كما تم ضبط 2000 شيكارة لبن بودرة مجهولة المصدر و50 شيكارة سماد يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق.

وخلال حملة مماثلة بمركز دمنهور تم التحفظ على 1500 لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة مشمش مجفف مستورد بإجمالي 750 كجم مجهولة المصدر ، كما تم ضبط 4 أطنان من النخالة تم صرفها دون وجه حق من أصحاب الحظائر، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى سياق متصل تمكنت إدارة تموين بدر، من ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى طن أعلاف و570 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، كما تم ضبط كمية من أسماك التونة المجمدة منتهية الصلاحية و مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وتواصل محافظة البحيرة جهودها لتعزيز الرقابة على السلع والخدمات، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.