ضبط عامل صور زميلاته خلال تبديل ملابسهن داخل محل حلويات بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل للمتهم بتصوير زميلاته خلسة داخل محل حلويات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقى المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عاملتين بمحل حلويات كائن بدائر ة القسم، مفاداه أنهما خلال دخولهما للمكان المخصص لتبديل ملابسهما شاهدا هاتف زميله يقوم بتصويرهما فيديو، واتهمت العاملتين زميلهما بتصويرهما وآخرين فيديو خلال تبديل ملابسهن داخل المحل.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.