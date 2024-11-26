"طعنه من الخلف وبتر يديه".. حبس عاطل بتهمة محاولة قتل "مسن" في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل مسن حيث قام ببتر الزراعين، ومحاولة ذبحة من الخلف، وطعنة عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم، وذلك أثناء القيام بسرقة الاستراحه الخاصة بالمجنى عليها بعزبة النجارين التابعة لقرية زهور الامراء بدائرة المركز.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض العثور على " مراد م ب " مسن داخل الإستراحة الخاصة به بعزبة النجارين التابعة لقرية زهور الامراء بمركز الدلنجات، وبها إصابات جرح قطعى بالرقبة، وبتر باليدين وطعانات نافذة فى جميع أنحاء الجسم، ومازال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى العام لسرعة إسعاف.

وعلى الفور وجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والمقدم عبدة خطاب ، والمقدم ماجد الحبشى، والرائد على شاكر، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد جمال الدين وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة " أحمد ح ب " 31 عاما، عاطل ومقيم بقرية زهور الامراء التابعة لدائرة المركز، وذلك بهدف السرقة، بتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم أنه عزم العقد والنية على سرقة استراحة المجنى عليه ، وعقب دخول الاستراحة، فوجئ بوجود المجنى عليه، فنهال علية بسلاح أبيض " سكين" حيث قام ببتر اليدين ثم قام بذبحة من الخلف وطعنة عدة طعنات، حتى يتأكد من وفاته، وذلك لعدم الادلاء باوصافة، أو التعرف علية ،وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.