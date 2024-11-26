الخميس.. لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير فنزويلا بالقاهرة

تستضيف لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، بعد غد الخميس برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر "ويلمر أومار بارينتوس" في الرابعة عصرا بمبني النقابة وذلك فى حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويناقش الحوار إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة وموقف حكومة فنزويلا من البريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادي من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية"، وما هي أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية.

أعد اللقاء بالتنسيق مع لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي علاء الدين الساوي، والزميل الصحفي أمير أبورفاعي.