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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف شخص وسرقة أمواله بالإكراه في الشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار محمد سراج الدين وعضوية المستشارين أمر أحمد زكى وحسين عدلى وحازم حسن عبد البارئ وأمانة سر خالد اسماعيل وهشام محمود بمعاقبة متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بخطف مواطنا بالإكراه وسرقة ممتلكاته بمركز أبو كبير.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "محمدأ ص ع" وثلاثة آخرين سبق محاكمتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في أحداث القضية رقم 8523 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير المقيدة برقم 927 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق لاتهامهم بخطف المجني عليه "محمد علي" بالإكراه وسرقة ممتلكاته بمركز أبو كبير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصاباته بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وكبلوه واقتادوه داخل سيارته عنوة وتوجهوا به لمحل بعيدا عن أعين المارة وسرقوا هاتفين محمولين مملوكين للمجني عليه وبطاقة الرقم القومي خاصته والرخصة والسماعة والحقيبة المملوكين له على النحو المبين بالتحقيقات.

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